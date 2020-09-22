Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

По итогам 2020 года цены на жилье в новостройках в России вырастут на 12–15%. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости, сообщают «Известия».

Как рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. руб. Это на 3% выше, чем месяц назад.

По мнению Попова, до конца этого года цены вырастут до 12%. Это обусловлено высоким спросом из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выходом на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость, объяснил Попов.

В свою очередь директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов спрогнозировал, что в некоторых регионах России к концу года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться более чем на 15%. По его словам, это объясняется повышенным спросом на фоне ограниченного объема предложения.