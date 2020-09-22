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Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

По итогам 2020 года цены на жилье в новостройках в России вырастут на 12–15%. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости, сообщают «Известия».

Как рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. руб. Это на 3% выше, чем месяц назад.

По мнению Попова, до конца этого года цены вырастут до 12%. Это обусловлено высоким спросом из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выходом на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость, объяснил Попов.

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В свою очередь директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов спрогнозировал, что в некоторых регионах России к концу года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться более чем на 15%. По его словам, это объясняется повышенным спросом на фоне ограниченного объема предложения.

Как пояснил акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко, существенный рост цен на российском рынке жилья продолжается уже более двух лет. Это связано с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета. По словам Колченко, эти изменения привели к сокращению объемов жилья на рынке, а также к снижению выданных разрешений на строительство. Как следствие, выросла стоимость 1 кв. м.

Ранее аналитики сервиса ЦИАН проанализировали продажи, предложение и динамику цен на новостройки в Москве и Подмосковье. По их данным, в августе 2020 года девелоперы, реализующие проекты в столичном регионе, получили рекордную выручку за всю историю наблюдений — около 120,7 млрд руб. Этот показатель на 56% больше, чем в июле нынешнего года, и на 48% больше, чем в августе 2019-го.

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По мнению экспертов, к рекордным продажам новостроек привели льготная ипотека и стремление россиян сохранить свои накопления на фоне ослабления рубля.

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