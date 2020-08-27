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Опрос показал самых довольных зарплатой работников в России

Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Больше всего уровнем своей заработной платы в России остались довольны программисты и руководители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно данным опроса, почти треть разработчиков (32%) программного обеспечения и трое из 10 руководителей остались довольны размером своего заработка. В исследовании отмечается, что доля таких людей значительно выросла с 2010 года. На тот момент своей зарплатой были удовлетворены лишь 18% программистов и 21% руководителей.

Среди медицинских работников по состоянию на 2010 год своей зарплатой были довольны 13%. На сегодняшний день доля таковых составляет 23%.

С 2010 года в два раза выросла доля инженеров, довольных заработком, — с 10 до 20%, а финансистов — с 16 до 19%.

При этом среди представителей ряда профессий фиксируется отрицательная тенденция. В частности, число юристов, довольных своей зарплатой, снизилось на 2%. Так, в 2010 году таковых было 20%, тогда как в 2020 году их стало 18%.

Снижение зафиксировано среди бухгалтеров — с 19 до 14%, а также среди HR-менеджеров — с 18 до 14%.

Данный опрос проводился среди 2500 представителей разных профессий (по 100 в группе) во всех округах России в период с 31 июля по 18 августа 2020 года.

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Теги: Superjob, зарплата, опрос, профессии
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