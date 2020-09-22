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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров назвал срок выхода на максимум по выпуску вакцины от COVID-19

Российские компании в феврале следующего года выйдут на максимальный объем выпуска вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «Известиям».

«Мы рассчитываем, что в октябре будет наработано около 500 тыс. единиц вакцины, до конца года — 2-3 млн единиц. На максимальную мощность планируем выйти с февраля следующего года», — сказал Мантуров.

По его словам, на каждом этапе после производства препарат пройдет необходимые исследования для выпуска в гражданский оборот.

Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от COVID
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Минпромторга отметил, что сейчас вакцину, разработанную в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, производит компания «Биннофарм». С октября-ноября выпуск начнут компании «Генериум» и «Р-Фарм», а также, возможно, другие производители.

Разработанная в Центре им. Н.Ф. Гамалеи вакцина получила название «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Президент России Владимир Путин 11 августа сообщил о регистрации этого препарата.

Сейчас вакцина проходит третий, финальный, этап испытаний, в котором будут участвовать около 40 тыс. добровольцев. Исследования проводятся в Москве и области. Кроме того, первые партии препарата отправили во все российские регионы.

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