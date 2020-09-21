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Протесты в Белоруссии ,  
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Совет оппозиции пообещал представить план выхода Белоруссии из кризиса

Павел Латушко
Павел Латушко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции намерен в ближайшее время представить программу преодоления внутриполитического кризиса в стране. Об этом заявил член президиума КС и бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, выступая на внеочередном заседании Европарламента по видеосвязи. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Совет готов к активному участию в достижении выхода из глубокого внутриполитического кризиса в Белоруссии. Координационный совет представит в ближайшее время антикризисную программу для нашей страны», — сказал он. Латушко добавил, что программа будет осуществляться одновременно с реформой государственного и местного управления.

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Член КС отметил, что сейчас страна находится «на краю экономической пропасти». По его мнению, именно действующая власть несет за это ответственность.

В ходе своего выступления член президиума также раскритиковал инициативу действующего президента Александра Лукашенко провести конституционную реформу. По мнению Латушко, таким образом власть пытается «заболтать» ситуацию.

Ранее Лукашенко заявлял, что реформа перераспределит полномочия президента между разными уровнями власти. Он предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию. Также действующий глава государства сообщил, что не исключает проведения досрочных президентских выборов после реформы.

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Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция и протестующие не признают данные результаты и заявляют, что реальным главой государства является его основная соперница Светлана Тихановская, так как за нее проголосовали большинство избирателей. По данным ЦИК, Тихановскую поддержали 10% избирателей.

Тихановская сообщала о создании координационного совета оппозиции, чтобы организовать передачу власти. В президиум КС с момента его основания вошли семь человек. Позднее все его участники, кроме нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, либо покинули страну, либо были задержаны.

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