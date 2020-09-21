Совет оппозиции пообещал представить план выхода Белоруссии из кризиса

Павел Латушко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции намерен в ближайшее время представить программу преодоления внутриполитического кризиса в стране. Об этом заявил член президиума КС и бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, выступая на внеочередном заседании Европарламента по видеосвязи. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Совет готов к активному участию в достижении выхода из глубокого внутриполитического кризиса в Белоруссии. Координационный совет представит в ближайшее время антикризисную программу для нашей страны», — сказал он. Латушко добавил, что программа будет осуществляться одновременно с реформой государственного и местного управления.

Член КС отметил, что сейчас страна находится «на краю экономической пропасти». По его мнению, именно действующая власть несет за это ответственность.

В ходе своего выступления член президиума также раскритиковал инициативу действующего президента Александра Лукашенко провести конституционную реформу. По мнению Латушко, таким образом власть пытается «заболтать» ситуацию.