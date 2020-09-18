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Протесты в Белоруссии ,  
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Постпред в ООН поспорил с Тихановской о ситуации в Белоруссии

Юрий Амбразевич
Юрий Амбразевич (Фото: Martial Trezzini / EPA / ТАСС)

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская по видеосвязи выступила перед Советом по правам человека ООН. Прекратить ее выступление потребовал постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич, передает Reuters.

В выступлении Тихановская заявила о необходимости незамедлительного международного вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Она призвала срочно направить в страну мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека.

Против выступления Тихановской выступил официальный представитель Минска. «Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», — заявил Амбразевич (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что Минск опровергает обвинения в сексуальном насилии над задержанными участниками протестных акций и отверг претензии в политически мотивированных арестах.

Материал дополняется.

ООН Светлана Тихановская
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