Юристы оценили возможность скорого возвращения Навальному его вещей

Клиника «Шарите», где находится на лечении Алексей Навальный (Фото: Markus Schreiber / AP)

Опрошенные РБК эксперты считают, что следствие вряд ли скоро удовлетворит обращение Алексея Навального, который потребовал в ближайшее время вернуть ему одежду, изъятую перед отправкой в Германию.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский сообщил РБК, что в случае возбуждения уголовного дела и проведения экспертиз и осмотра вещественных доказательств вещи должны оставаться в следственном органе. «Если не будет этих вещей, то затруднится расследование уголовного дела», — сказал он.

Не выдаются изъятые предметы и в случае доследственной проверки, поскольку в этом случае также возможно проведение экспертиз. «Доследственную проверку может один орган проводить, следствие — уже будет другой орган. Разные следователи могут по-разному определять набор действий, которые им необходимо выполнить для установления истины», — заявил Старинский.

Юрист отметил, что требование вернуть собственную одежду абсолютно законно и будет удовлетворено, но в связи со следственными действиями есть вопрос, когда именно это произойдет.

Такой же позиции придерживается и адвокат бюро «Коблев и партнеры» Тимур Хутов. По его словам, по закону для проверки личных вещей достаточно 30 суток, которые уже истекли. Однако уголовно-процессуальный кодекс предполагает возможность продления этого срока в случае недостаточности собранных доказательств.

«Как правило, на практике этот срок продлевается до 30 суток, а по их истечении выносится постановление об отказе возбуждения уголовного дела — это носит технический характер, потому что не собрано достаточно доказательств», — объяснил юрист.

Но в данном случае, как указывает Хутов, нарушений закона со стороны правоохранительных органов не будет по той причине, что решением прокурора постановление об отказе в возбуждении уголовного дела будет направлено на дополнительную проверку. «Соответственно, одежда может быть направлена на экспертизу на определение механизма отравления. Пока сотрудники правоохранительных органов могут не возвращать одежду, и это будет происходить не по каким-то политическим причинам, а абсолютно по основаниям, предусмотренным УПК», — сказал Хутов.

Днем 21 сентября Навальный потребовал через свой сайт вернуть ему одежду. Он заявил, что отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. «Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — написал политик.

Политик назвал изъятую одежду «очень важным вещдоком», так как яд был обнаружен на его теле. Поэтому, полагает Навальный, весьма вероятно, что отравить его пытались контактным путем.