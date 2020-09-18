В Москве начали проверку после инцидента у резиденции посла США

Резиденция посла США в Москве (Фото: АГН «Москва»)

Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств ДТП в Старопесковском переулке в центре столицы, во время которого управляемый мужчиной внедорожник таранил ворота резиденции посла США в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента. Пострадавших в результате ДТП нет», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщил РБК, неизвестный на автомобиле прорвался на территорию «Спасо-Хауса», резиденции посла США в Москве.

Представитель посольства Ребекка Росс сообщила в Twitter, что за рулем автомобиля был гражданин России, который был задержан персоналом посольства и передан властям. Посла Джона Салливана во время инцидента не было дома. Никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что водитель врезавшегося в ворота «Спасо-Хауса» автомобиля был нетрезв.



«Его личность установлена. По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента», — заявили в пресс-службе.

