Путин повысил судьям оклады на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Оклады судей вырастут в 1,03 раза (на 3%), их проиндексируют с 1 октября. Повышение окладов коснется судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов.
Решение об индексации направлено на «обеспечение социальных гарантий судьям, полное и независимое осуществление правосудия», говорится в указе.
Летом 2019 года Путин проиндексировал оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов в 1,043 раза.