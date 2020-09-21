Путин повысил судьям оклады на 3%

В конце августа глава государства повысил на 3% зарплаты государственным чиновникам, а также главе Следственного комитета и генеральному прокурору. Индексация произойдет с 1 октября.

В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин повысил размер денежного довольствия сотрудникам силовых ведомств. С 1 октября будут повышены оклады на 3% призывникам, военнослужащим национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.