Лукашенко пообещал обойтись без приватизации для «шарлатанов за границей»

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы». Об этом, как сообщило агентство БелТА, глава государства заявил, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором БелАЗ.

По его словам, справедливой приватизации не было ни в какой стране. «Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и десять миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — сказал президент.

Он добавил, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору.

Лукашенко добавил, что государство всегда будет поддерживать БелАЗ, поскольку это белорусский бренд и достояние.