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Лукашенко пообещал обойтись без приватизации для «шарлатанов за границей»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы». Об этом, как сообщило агентство БелТА, глава государства заявил, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором БелАЗ.

По его словам, справедливой приватизации не было ни в какой стране. «Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и десять миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — сказал президент.

Он добавил, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору.

Лукашенко добавил, что государство всегда будет поддерживать БелАЗ, поскольку это белорусский бренд и достояние.

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<p>Белорусско-польская граница</p>

В середине августа к забастовкам на крупнейших предприятиях Белоруссии, как сообщал Telegram-канал NEXTA Live, присоединились и рабочие Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). Однако в пресс-службе БелАЗа сообщили, что была проведена встреча рабочих с руководством, на которую пришли «около сотни человек, остальные 9,9 тыс. на рабочих местах».

15 августа Лукашенко призвал увольнять рабочих за участие в забастовках. «У нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно», — заявил президент.

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Протесты в Белоруссии начались по итогам президентских выборов 9 августа. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция и протестующие с этим не согласились, они считают, что победу на них одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ряд предприятий объявили забастовки.

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