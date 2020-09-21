Россияне оценили зависимость мировой экономики от Китая

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Больше половины (55%) россиян считают, что в случае краха китайской экономики российская экономика ощутит последствия. Это следует из исследования, проведенного холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR (есть у РБК).

Исследование мнения людей о зависимости от китайской экономики проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде и Южной Корее. Всего было опрошено более 7100 респондентов, в том числе 800 россиян.

Респондентам задавался вопрос «Насколько Вы согласны с утверждением: «Если китайская экономика начнет рушиться, это коснется и экономических систем остальных стран»? В России 21% респондентов полностью согласились с этим утверждением, 34% — согласились в некоторой степени. Только 4% сочли, что кризис в Китае не повлечет последствий для других стран.

Лидерами по согласию с данным утверждением стали жители соседних с Китаем стран — Индии (70%), Кореи (67%) и Таиланда (66%). Меньше всего в зависимость мировой экономики от Китая верят жители США (только 45% согласились с утверждением в той или иной степени).