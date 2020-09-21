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Экс-глава «Билайна» стал гендиректором группы «М.Видео-Эльдорадо»

М.Видео MVID ₽578,3 +0,4% Купить
Александр Изосимов
Александр Изосимов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бывший руководитель компании «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн». — РБК) Александр Изосимов назначен генеральным директором (CEO) группы «М.Видео-Эльдорадо», сообщила пресс-служба организации.

«Александр Изосимов приступит к своим обязанностям с 1 октября 2020 года, Энрике Фернандес, ранее занимавший позицию CEO, перешел в Совет директоров ПАО «М.Видео», — говорится в сообщении.

Прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии выросла на 44%
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

На этом посту Изосимов займется цифровой трансформацией бизнеса, укреплением позиций компании на рынке бытовой техники и электроники, отношениями с инвесторами, а также развитием модели One Retail. Как генеральный директор он будет отвечать за всю операционную деятельность группы и подчиняться напрямую совету директоров.

Изосимов возглавлял «ВымпелКом» с 2003-го по 2011 год в качестве гендиректора и президента компании. Позднее он сфокусировался на работе в советах директоров и входил в руководство компаний «Балтика», Ericsson AB, Teleopti AB, MTG AB, Transcom SPA и East Capital AB. Сейчас Изосимов является членом совета директоров Evraz Plc, Nilar AB, Hovding AB, а также членом наблюдательного совета Московской биржи.

«М.Видео-Эльдорадо» закроют магазины и перейдут на онлайн-заказы
Бизнес
Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

В конце августа ПАО «М.Видео» сообщило, что в первом полугодии 2020 года прибыль компании выросла на 44% и составила 5,3 млрд руб. Такой скачок произошел из-за роста онлайн-продаж во время пандемии коронавируса, указывали в компании. При этом группа отметила, что дополнительные расходы для поддержания безопасности сотрудников обошлись организации в 248 млн руб.

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По состоянию на 30 июня компания объединяет более 1 тыс. магазинов под брендами «М.Видео», «Эльдорадо» и m_mobile по всей стране. По итогам 2019 года совокупный оборот компаний превышает 435 млрд рублей, включая НДС.

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