Экс-глава «Билайна» стал гендиректором группы «М.Видео-Эльдорадо»

Александр Изосимов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бывший руководитель компании «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн». — РБК) Александр Изосимов назначен генеральным директором (CEO) группы «М.Видео-Эльдорадо», сообщила пресс-служба организации.

«Александр Изосимов приступит к своим обязанностям с 1 октября 2020 года, Энрике Фернандес, ранее занимавший позицию CEO, перешел в Совет директоров ПАО «М.Видео», — говорится в сообщении.

На этом посту Изосимов займется цифровой трансформацией бизнеса, укреплением позиций компании на рынке бытовой техники и электроники, отношениями с инвесторами, а также развитием модели One Retail. Как генеральный директор он будет отвечать за всю операционную деятельность группы и подчиняться напрямую совету директоров.

Изосимов возглавлял «ВымпелКом» с 2003-го по 2011 год в качестве гендиректора и президента компании. Позднее он сфокусировался на работе в советах директоров и входил в руководство компаний «Балтика», Ericsson AB, Teleopti AB, MTG AB, Transcom SPA и East Capital AB. Сейчас Изосимов является членом совета директоров Evraz Plc, Nilar AB, Hovding AB, а также членом наблюдательного совета Московской биржи.