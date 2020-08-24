Прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии выросла на 44%

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Группа «М.Видео-Эльдорадо», крупнейший российский продавец бытовой техники и электроники, за первые шесть месяцев 2020 года увеличила скоррректированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 44%, до 5,3 млрд руб., сообщил в понедельник, 24 августа, ретейлер в своем отчете.

EBITDA компании за тот же период выросла на 20%, до 13,4 млрд руб., показатель рентабельности по EBITDA составил 7,7%.

Выручка группы «М.Видео-Эльдорадо» за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 8%, до 173,9 млрд руб., благодаря почти двукратному росту онлайн-продаж.

Негативный эффект от последствий распространения коронавируса компания оценила в в 248 млн руб. Он включает дополнительные расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекцию помещений, а также понесенные потери по аренде и субаренде.

По состоянию на 30 июня 2020 года группа «М.Видео-Эльдорадо» управляла более 1 тыс. магазинов более чем в 250 городах. Из них 532 магазина под брендом «М.Видео» (включая 20 по суббрендом M_mobile), 505 магазинов под брендом «Эльдорадо». Контролирующим акционером ретейлера является группа «Сафмар» Михаила Гуцериева