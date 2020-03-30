«М.Видео-Эльдорадо» закроют магазины и перейдут на онлайн-заказы

Группа «М.Видео-Эльдорадо» приняла решение закрыть магазины в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COViD-19. Об этом говорится в сообщении «М.Видео», поступившем в РБК.

«Мы понимаем всю критичность текущей ситуации. Группа «М.Видео-Эльдорадо» перестроила все процессы таким образом, чтобы люди оставались дома, но при этом имели доступ к социально-важным товарам, к которым относится и техника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания осуществляет бесконтактную бесконтактную курьерскую доставку и выдачу интернет-покупок в магазинах, которые работают как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады (dark stores), торговый зал закрыт, если иное не определено локальными нормативными актами.

В заявлении добавляется, что компания обеспечивает максимально безопасный бесконтактный способ получения товаров, при котором соблюдаются все санитарные меры. В частности, перед выходом на работу сотрудники измеряют температуру, используют маски, в течение дня регулярно моют руки. Кроме того, для клиентов используются санитайзеры, а также проводится регулярная уборка.

В «М.Видео» рекомендовали покупателям отказаться от наличных расчетов и перейти на бесконтактные формы оплаты — через сайт или мобильное приложение. Также клиенты получат дополнительную скидку.