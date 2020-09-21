В регионе Среднего Урала выпал первый снег

В Свердловской области в Екатеринбурге выпал первый снег. Об этом сообщает региональный «Екатеринбург онлайн».

По информации издания, снег идет мокрый с дождем. Он накрыл большинство районов, особенно южную часть города.

Температура в Екатеринбурге ночью была на уровне 2-4 градусов тепла. По прогнозу, опубликованному «Областной газетой», днем 21 сентября воздух не прогреется выше 5-8 градусов. В ночь с 21 на 22 сентября в городе ожидаются заморозки до 1 градуса ниже нуля.

Накануне первый снег выпал в Пермском крае. В Перми он также был мелкий, с дождем.