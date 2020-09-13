В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С середины сентября в нескольких регионах России прогнозируются заморозки. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в зоне действия заморозков окажутся Север Якутии, Чукотка, Карелия, Камчатка, а также Дальний Восток.

Вильфанд отметил, что такая погода характерна для начала осени.

Также заморозки затронут Поволжье, прежде всего Башкортостан. Это связано с затоком холодных масс, передали в Гидрометцентре.