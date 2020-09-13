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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С середины сентября в нескольких регионах России прогнозируются заморозки. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в зоне действия заморозков окажутся Север Якутии, Чукотка, Карелия, Камчатка, а также Дальний Восток.

Вильфанд отметил, что такая погода характерна для начала осени.

Также заморозки затронут Поволжье, прежде всего Башкортостан. Это связано с затоком холодных масс, передали в Гидрометцентре.

Синоптики спрогнозировали аномальное похолодание на следующей неделе
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По словам Вильфанда, на территории юга Западной Сибири ожидается отрицательная температура, что также приведет к заморозкам.

«В Новосибирской, Томской, Кемеровской области — до минус 2 градусов. В Хакасии — до минус 3. Иркутскую область они тоже затронут, местами там будет мокрый снег», — сказал Вильфанд.

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Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе на следующей неделе ожидается «всплеск тепла», за которым последует аномальное похолодание. Так, по данным в Гидрометцентре, 17 сентября, ожидается выше 20 градусов тепла. Затем дневные температуры опустятся до отметки 15 градусов и ниже, а ночью будет около 5 градусов.

Теги: Гидрометцентр России, погода, новости, заморозки
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