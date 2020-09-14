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В учениях «Кавказ-2020» примут участие около 80 тыс. человек

В стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» примут участие около 80 тыс. человек, среди них будут соединения как боевого, так и тылового назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

«Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих», — уточнили в министерстве.

Россия пригласила военных семи стран для участия в учениях «Кавказ-2020»
Политика
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Среди участников «Кавказ-2020» будут соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, соединения ПВО и ВМФ. К учениям также привлекут сотрудников МЧС и Росгвардии.

В практических действия на полигонах планируется использовать до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Россия пригласила на учения представителей других стран. Как пишет ТАСС, военные Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана примут участие в отработке совместных действий. Количество иностранных военных составит до 1 тыс. человек. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России
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Фото: Feng Li / Getty Images

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Российское руководство приглашало к совместным учениям и Индию, но там отказались, объяснив решение ситуацией с коронавирусной инфекцией. По сообщению изданий Times of India и The Print это может быть связано с тем, что на учениях появятся войска Китая и Пакистана, с которыми Индия находится в конфликте.

Учения «Кавказ-2020» запланированы с 21 по 26 сентября в Астраханской области.

Теги: Минобороны, военные учения
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Россия пригласила военных семи стран для участия в учениях «Кавказ-2020»
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Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России
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Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»
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