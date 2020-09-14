В учениях «Кавказ-2020» примут участие около 80 тыс. человек

В стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» примут участие около 80 тыс. человек, среди них будут соединения как боевого, так и тылового назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

«Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих», — уточнили в министерстве.

Среди участников «Кавказ-2020» будут соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, соединения ПВО и ВМФ. К учениям также привлекут сотрудников МЧС и Росгвардии.

В практических действия на полигонах планируется использовать до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.