В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Францией

Россия проведет наблюдательный полет над Францией с 21 по 25 сентября в рамках Договора по открытому небу. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает ТАСС.

«Наблюдательный полет над территорией Франции будет выполняться в период с 21 по 25 сентября 2020 года с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси», — уточнил он.

На борту российского самолета Ту-154М-ЛК-1 будут французские специалисты, которые проконтролируют порядок применения оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора. Полет будет проходить по согласованному с Францией маршруту.

Рыжков отметил, что в тот же срок российские специалисты проверят учебные районы и полигоны Франции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Площадь проверяемой территории составит около 14 тысяч кв. км. Российская инспекция должна определить масштаб осуществляемой в пределах этой территории «уведомляемой военной деятельности» или подтвердить отсутствие «военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению».