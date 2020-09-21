Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Францией Общество, 01:22 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 01:01 Федеральный суд США временно отменил запрет Трампа на WeChat Общество, 00:57 СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США Общество, 00:30 Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами Общество, 00:21 Автор «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок при Обаме Технологии и медиа, 00:00 Четыре человека из нижегородского «Торпедо» заболели COVID-19 Спорт, 00:00 Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года Общество, 20 сен, 23:33 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 20 сен, 23:23 В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом Общество, 20 сен, 23:05 Российские военные заявили о готовящейся провокации боевиков в Идлибе Общество, 20 сен, 23:05 Сын Лукашенко словами «прошли и прошли» отозвался о митингах Политика, 20 сен, 22:53 СМИ сообщили о «сошедших с ума» военных России из-за британских патрулей Политика, 20 сен, 22:24 Игрок «Рубина» заявил о готовности своей команды бороться за чемпионство Спорт, 20 сен, 22:06
Общество ,  
0 

В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Францией

Россия проведет наблюдательный полет над Францией с 21 по 25 сентября в рамках Договора по открытому небу. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает ТАСС.

«Наблюдательный полет над территорией Франции будет выполняться в период с 21 по 25 сентября 2020 года с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси», — уточнил он.

На борту российского самолета Ту-154М-ЛК-1 будут французские специалисты, которые проконтролируют порядок применения оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора. Полет будет проходить по согласованному с Францией маршруту.

Российский Су-30 перехватил у границы самолеты Франции и Великобритании
Политика

Рыжков отметил, что в тот же срок российские специалисты проверят учебные районы и полигоны Франции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Площадь проверяемой территории составит около 14 тысяч кв. км. Российская инспекция должна определить масштаб осуществляемой в пределах этой территории «уведомляемой военной деятельности» или подтвердить отсутствие «военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению».

Ранее Минобороны России сообщило о проведении с 7 по 11 сентября наблюдательного полета над Чехией в рамках Договора по открытому небу. Российский самолет Ан-30Б использовал аэродром Пардубице, дальность согласованного с Чехией маршрута составила 800 км.

Россия Франция Договор по открытому небу
Материалы по теме
Российский Су-30 перехватил у границы самолеты Франции и Великобритании
Политика
В МИДе назвали главный вопрос о будущем Договора по открытому небу
Политика
В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Чехией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter