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В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Чехией

Россия в сентябре совершит наблюдательный полет над Чехией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны Сергей Рыжков, передает ТАСС.

Он уточнил, что полет планируется с 7 по 11 сентября. Российский самолет Ан-30Б вылетит с аэродрома Пардубице. Маршрут согласован с чешской стороной. Максимальная дальность полета составит 800 километров.

На борту Ан-30Б будут находиться чешские специалисты, которые проконтролируют применение оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора.

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Политика
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Документом предусмотрено проведение наблюдательных полетов над территориями стран — участниц. Их количество определяется квотами. Цель таких полетов — содействие открытости и транспарентности вооруженных сил стран — участниц договора, а также «упрочение безопасности через меры укрепления доверия и безопасности».

Самолеты наблюдения, согласно договору, могут оснащаться оптическими панорамными и кадровыми фотоаппаратами, видеокамерами с изображением на дисплее в реальном масштабе времени, инфракрасными устройствами линейного сканирования, а также радиолокационными станциями бокового обзора с синтезированной апертурой.

В конце мая США объявили о выходе из Договора по открытому небу. Президент Дональд Трамп обвинил Россию нарушении положений договора. Позднее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Москва использует полученную в рамках ДОН информацию для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры Соединенных Штатов и стран НАТО.

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Теги: Минобороны, наблюдательный полет, Чехия, Договор по открытому небу
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