В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Чехией

Россия в сентябре совершит наблюдательный полет над Чехией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны Сергей Рыжков, передает ТАСС.

Он уточнил, что полет планируется с 7 по 11 сентября. Российский самолет Ан-30Б вылетит с аэродрома Пардубице. Маршрут согласован с чешской стороной. Максимальная дальность полета составит 800 километров.

На борту Ан-30Б будут находиться чешские специалисты, которые проконтролируют применение оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Документом предусмотрено проведение наблюдательных полетов над территориями стран — участниц. Их количество определяется квотами. Цель таких полетов — содействие открытости и транспарентности вооруженных сил стран — участниц договора, а также «упрочение безопасности через меры укрепления доверия и безопасности».