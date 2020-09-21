Федеральный суд США временно отменил запрет Трампа на WeChat
В США федеральный судья Лорел Билер временно заблокировал распоряжение президента страны Дональда Трампа, который запретил с 20 сентября распространять и поддерживать WeChat на территории Штатов. Об этом сообщает CNN.
Судья обосновал свое решение тем, что истцы, в роли которых выступают пользователи приложения, смогли предоставить доказательства нарушения подобным указом своих прав и Первой поправки к Конституции США. Как отметил Билер, они заявили, что для многих WeChat является единственным средством связи в обществе, в том числе для китайцев с ограниченным знанием английского языка.
«Как указывают истцы, существуют очевидные альтернативы полному запрету (приложения)», — добавил судья.
По сообщению Reuters, он отметил, что американское правительство предоставило очень мало доказательств тому, что запрет WeChat для всех пользователей страны решит проблемы с национальной безопасностью США.