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Федеральный суд США временно отменил запрет Трампа на WeChat

В США федеральный судья Лорел Билер временно заблокировал распоряжение президента страны Дональда Трампа, который запретил с 20 сентября распространять и поддерживать WeChat на территории Штатов. Об этом сообщает CNN.

Судья обосновал свое решение тем, что истцы, в роли которых выступают пользователи приложения, смогли предоставить доказательства нарушения подобным указом своих прав и Первой поправки к Конституции США. Как отметил Билер, они заявили, что для многих WeChat является единственным средством связи в обществе, в том числе для китайцев с ограниченным знанием английского языка.

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Фото:Andrew Harrer / Bloomberg

«Как указывают истцы, существуют очевидные альтернативы полному запрету (приложения)», — добавил судья.

По сообщению Reuters, он отметил, что американское правительство предоставило очень мало доказательств тому, что запрет WeChat для всех пользователей страны решит проблемы с национальной безопасностью США.

Решение Билера носит предварительный характер, оно будет действовать на территории всего государства. Как пишет CNN, постановление судьи блокирует ограничения, которые правительство хотело наложить на компании, занимающиеся интернет-трафиком WeChat. Reuters передает, что власти также не смогут требовать удалить приложение из магазинов Apple и Google.

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Ранее Министерство торговли США сообщило, что мобильные приложения для обмена видео- и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat с 20 сентября запрещено распространять или поддерживать через американские магазины приложений. С той же даты пользователи WeChat должны были потерять возможность совершать через него платежи. Также было запрещено использовать программный код, функции и услуги из WeChat в программном обеспечении, то есть создавать его клоны на территории США.

Министерство пояснило, что Трамп «делает все, что в его силах», чтобы гарантировать американскую национальную безопасность и «защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая». С точки зрения министерства, приложения представляют угрозу, поскольку собирают обширные массивы данных пользователей и при этом сотрудничают со спецслужбами Китая.

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