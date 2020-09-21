Федеральный суд США временно отменил запрет Трампа на WeChat

Решение Билера носит предварительный характер, оно будет действовать на территории всего государства. Как пишет CNN, постановление судьи блокирует ограничения, которые правительство хотело наложить на компании, занимающиеся интернет-трафиком WeChat. Reuters передает, что власти также не смогут требовать удалить приложение из магазинов Apple и Google.

Ранее Министерство торговли США сообщило, что мобильные приложения для обмена видео- и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat с 20 сентября запрещено распространять или поддерживать через американские магазины приложений. С той же даты пользователи WeChat должны были потерять возможность совершать через него платежи. Также было запрещено использовать программный код, функции и услуги из WeChat в программном обеспечении, то есть создавать его клоны на территории США.

Министерство пояснило, что Трамп «делает все, что в его силах», чтобы гарантировать американскую национальную безопасность и «защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая». С точки зрения министерства, приложения представляют угрозу, поскольку собирают обширные массивы данных пользователей и при этом сотрудничают со спецслужбами Китая.