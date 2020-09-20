При взрыве газа в жилом доме в Тюмени пострадали два человека

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В Тюмени при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме обрушились два балкона, пострадали два человека. Об этом сообщает портал «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Взрыв газа не повлек горения. На месте ЧП работают шесть единиц техники и 14 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

Как рассказала «Тюменской линии» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, в результате взрыва пострадали два человека. «На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Еще одного пострадавшего с термическим ожогом везут в ОКБ № 1», — сообщила она. На месте происшествия продолжают дежурить медики.

13 сентября в селе Вознесенка Приморского края при взрыве газа в жилом доме погиб один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, один из жильцов многоквартирного дома поджог свой сарай и гараж. А после в его квартире произошел взрыв газа, в результате чего обрушился потолок и произошло возгорание.

30 августа в многоквартирном доме в Пензенской области взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал хозяин квартиры. Инцидент произошел в селе Засечное.