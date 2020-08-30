Газовый баллон взорвался в квартире в Пензенской области

Фото: Следственный комитет РФ

В многоквартирном доме в селе в Пензенской области произошел взрыв газового баллона, пострадал хозяин квартиры. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в селе Засечное, по адресу: ул. Семейная, д. 10, в 15:45 мск. «Разрушено остекление оконных проемов квартиры. Пострадал хозяин квартиры. Эвакуированы 20 человек», — сообщили в региональном главном управлении МЧС. В ведомстве сообщили о привлечении трех единиц техники и 11 сотрудников для ликвидации последствий случившегося.

Ранее, 26 августа, сразу два взрыва бытового газа в жилых домах произошли в России. Первый инцидент произошел в Москве, на ул. Кубинка, потом стало известно о втором взрыве в Керчи. Оба взрыва спровоцировали пожары.