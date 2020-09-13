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В Приморье возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

В Приморском крае в селе Вознесенка в результате обрушения перекрытий дома после взрыва газа погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следователей, один из жильцов многоквартирного дома поджог свой сарай и гараж. А после, в его квартире произошел взрыв газа, в результате чего обрушился потолок и произошло возгорание.

Остальные жильцы дома не пострадали. Как сообщает ТАСС, в 16 квартирах проживал 21 человек, их эвакуировали в Дом культуры.

Погибшему было 80 лет. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили два газовых баллона.

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Общество

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и ст. 168 УК России (уничтожение имущества по неосторожности).

Теги: СК, Приморский край, взрыв в жилом доме
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