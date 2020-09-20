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Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии

Фото:Niclas Nordlund / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Niclas Nordlund / imago-images.de / Global Look Press

Пассажирский паром Viking Amorella сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии, начата морская спасательная операция. Об этом сообщает YLE.

Корабль сел на мель примерно в 12:50 по местному времени (совпадает с московским). Экипаж отправил аварийное сообщение в морскую спасательную службу Финляндии. Согласно сообщению ведомства, опубликованному в Twitter, сейчас ситуация стабильная, жизням пассажиров ничего не угрожает.

Паром Amorella направлялся из финского города Турку в Стокгольм. По словам информационного директора Viking Line Йоханны Бойер-Сванстрём, на борту находились около 200 пассажиров и 80 членов экипажа.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Финляндии о присутствии россиян на борту судна.

В ноябре 2019 года при выхода из Стокгольма сел на мель российский круизный паром «Принцесса Анастасия». Паром направлялся в Хельсинки, а затем в Санкт-Петербург. Паром отбуксировали обратно в Стокгольм.

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Фото:mobyspl / Instagram

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В марте в Карибском море у берегов французского острова Мартиника застрял круизный лайнер Costa Magica из-за подозрения на коронавирус. На борту лайнера находились 38 россиян: из них 30 человек — пассажиры, а остальные восемь — члены экипажа.

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