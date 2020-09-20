Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии

Фото: Niclas Nordlund / imago-images.de / Global Look Press

Пассажирский паром Viking Amorella сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии, начата морская спасательная операция. Об этом сообщает YLE.

Корабль сел на мель примерно в 12:50 по местному времени (совпадает с московским). Экипаж отправил аварийное сообщение в морскую спасательную службу Финляндии. Согласно сообщению ведомства, опубликованному в Twitter, сейчас ситуация стабильная, жизням пассажиров ничего не угрожает.

Паром Amorella направлялся из финского города Турку в Стокгольм. По словам информационного директора Viking Line Йоханны Бойер-Сванстрём, на борту находились около 200 пассажиров и 80 членов экипажа.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Финляндии о присутствии россиян на борту судна.