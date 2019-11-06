Паром из России сел на мель около Стокгольма

Паром из России сел на мель около Стокгольма

Фото: mobyspl / Instagram

Российский круизный паром «Принцесса Анастасия» сел на мель при выходе из шведского Стокгольма, сообщает издание Espressen со ссылкой на шведскую береговую охрану. На борту находятся более тысячи человек.

Паром направлялся в Хельсинки, а затем в Санкт-Петербург.

«Паром «Принцесса Анастасия» в данный момент сняли с мели. Пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

РБК направил запрос в посольство России в Швеции.

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