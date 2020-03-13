Посольство сообщило о 38 россиянах на застрявшем в Карибском море лайнере

Круизный лайнер «Costa Magica» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На борту круизного лайнера Costa Magica, который встал у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 38 россиян. Об этом сообщило посольство России во Франции, передает ТАСС.

В посольстве уточнили, что 30 человек — пассажиры лайнера, а остальные восемь — члены экипажа. В дипмиссии также добавили, что результаты анализов подтвердили наличие коронавирусной инфекции у двух человек, находящихся на борту лайнера, — у гражданина Финляндии (турист) и гражданина Индонезии (член экипажа). Коронавирус подозревают еще у трех человек, однако их анализы пока не подтверждены.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщала, что на борту Costa Magica находятся 20 россиян.

Пассажирка лайнера рассказала РБК, что круиз должен был продолжаться с 6 по 20 марта, пассажиры должны были посетить много островов, однако корабль почти никуда не пустили. Как передавал французский телеканал La Première со ссылкой на департамент здравоохранения Мартиники, всего на борту круизного лайнера находятся 2303 пассажира и 1 тыс. членов экипажа.