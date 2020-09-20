Более трети россиян заявили о регулярных занятиях бегом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более трети россиян (38%) совершают регулярные (раз в неделю или чаще) пробежки. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК результаты опроса, проведенного компанией OMI (Online Market Intelligence) и центром социального проектирования «Платформа».

«В эту долю попадают все — и те, кто бегает постоянно на серьезные дистанции, и те, кто совершает небольшие пробежки, например в качестве разминки перед другими занятиями», — уточняют социологи.

Они отметили, что среди молодой возрастной группы (18–24 лет) беговая активность заметно выше, чем в других — 49%.

Основной мотивацией бегать большинство называют здоровье (72% бегающих) и борьбу с лишним весом, внешний вид (42%). Почти для четверти опрошенных бег — это способ отвлечься и расслабиться. Нишевой мотивацией является бег ради общения — 5% и соревнование с другими бегунами — 2%

Из тех, кто не занимается бегом (62%), у 30% возникало желание начать тренировки, а 26% — занимались ранее, не считая школы и ВУЗа. При этом основным барьером для того, чтобы начать бегать, более половины россиян (52%) называют нехватку времени. Еще 47% опрошенным сложно преодолеть лень и выйти на пробежку, 20% пожаловались на отсутствие компании для бега, 19% — отсутствие инфраструктуры.