Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
МИД счел спекуляцией заявления США о восстановлении санкций против Ирана Политика, 11:35 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 11:30 Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем» Политика, 11:16 Глава UFC назвал особенным Чимаева после нокаута с первого удара Спорт, 11:15 Event-индустрия просит уточнить: как можно и нельзя проводить мероприятия Pro, 11:14 Cлепой получил права, новые Octavia и Tuscon. Главные автоновости недели Авто, 11:04 Более трети россиян заявили о регулярных занятиях бегом Общество, 11:00 Как научиться ценить свое и чужое время: дайджест образования Экономика образования, 11:00  В России впервые за пять дней умерли менее 100 человек с COVID-19 Общество, 10:49 В России впервые с июля за неделю выявили более 40 тыс. человек с COVID Общество, 10:45 Ковингтон нокаутировал Вудли в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе Спорт, 10:40 Как стиль athleisure повлиял на современную моду «РБК Стиль» и Hugo Boss, 10:32 Даниэль Торнили — РБК Pro: «Россия отстает от Запада, и это хорошо» Pro, 10:32 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 сентября Общество, 10:31
Общество ,  
0 

Более трети россиян заявили о регулярных занятиях бегом

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более трети россиян (38%) совершают регулярные (раз в неделю или чаще) пробежки. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК результаты опроса, проведенного компанией OMI (Online Market Intelligence) и центром социального проектирования «Платформа».

«В эту долю попадают все — и те, кто бегает постоянно на серьезные дистанции, и те, кто совершает небольшие пробежки, например в качестве разминки перед другими занятиями», — уточняют социологи.

Они отметили, что среди молодой возрастной группы (18–24 лет) беговая активность заметно выше, чем в других — 49%.

Основной мотивацией бегать большинство называют здоровье (72% бегающих) и борьбу с лишним весом, внешний вид (42%). Почти для четверти опрошенных бег — это способ отвлечься и расслабиться. Нишевой мотивацией является бег ради общения — 5% и соревнование с другими бегунами — 2%

Из тех, кто не занимается бегом (62%), у 30% возникало желание начать тренировки, а 26% — занимались ранее, не считая школы и ВУЗа. При этом основным барьером для того, чтобы начать бегать, более половины россиян (52%) называют нехватку времени. Еще 47% опрошенным сложно преодолеть лень и выйти на пробежку, 20% пожаловались на отсутствие компании для бега, 19% — отсутствие инфраструктуры.

Опрос был проведен 18 сентября по онлайн-панели OMI. Всего были опрошены 1 тыс. совершеннолетних россиян в городах с населением более 100 тыс. человек.

В Москве 20 сентября проходит Московский марафон, в рамках которого участники смогут пробежать 42,2 км или 10 км по центральным улицам и набережным Москвы.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности
россияне опрос спорт
Материалы по теме
Водителей предупредили о перекрытии улиц в Москве из-за ночного забега
Общество
Эксперты заметили потерю интереса россиян к спортзалам на фоне пандемии
Общество
Россияне стали меньше молиться и заниматься спортом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter