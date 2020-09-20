Порошенко причислил себя к спасителям Украины от «агрессора»

Бывший президент Украины Петр Порошенко поставил в заслугу своей команды спасение страны от «агрессора» в «самые тяжелые времена». Об этом он заявил, выступая в Тернополе.

«[Партия] «Европейская солидарность» [возглавляемая Петром Порошенко] имеет историю, которой можно гордиться. В самые тяжелые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности», — сказал бывший украинский лидер.

Он отметил, что его партия — единственная, которая последовательно отстаивает курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО и «препятствует сползанию Украины обратно» под влияние России.

«С участия в местных выборах мы начинаем контрнаступление, — сказал Порошенко, добавив, что эти выборы важны, так как местное самоуправление является «одним из ключевых предохранителей против некомпетентности, дилетантства» нынешней власти. Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.