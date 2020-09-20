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Порошенко причислил себя к спасителям Украины от «агрессора»

Бывший президент Украины Петр Порошенко поставил в заслугу своей команды спасение страны от «агрессора» в «самые тяжелые времена». Об этом он заявил, выступая в Тернополе.

«[Партия] «Европейская солидарность» [возглавляемая Петром Порошенко] имеет историю, которой можно гордиться. В самые тяжелые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности», — сказал бывший украинский лидер.

Он отметил, что его партия — единственная, которая последовательно отстаивает курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО и «препятствует сползанию Украины обратно» под влияние России.

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Петр Порошенко

«С участия в местных выборах мы начинаем контрнаступление, — сказал Порошенко, добавив, что эти выборы важны, так как местное самоуправление является «одним из ключевых предохранителей против некомпетентности, дилетантства» нынешней власти. Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.

В июне экс-президент Украины заявил, что нынешние власти отклонились от европейского курса страны. «То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу», — сказал он тогда. В 2019 году Порошенко, будучи президентом, подписал закон, закрепляющий в Конституции стремление страны в ЕС и НАТО.

В сентябре депутат Верховной рады Ренат Кузьмин от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявлял, что команда Порошенко работает над насильственным свержением нынешнего главы государства Владимира Зеленского. По его мнению, фракция бывшего президента в скором времени устроит «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии, чтобы расследовать действия нынешнего руководства страны, а после неудачи обвинит парламент в недееспособности и призовет людей к протестам.

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