Татьяна Толстая получила Гран-при премии «Писатель года»

Татьяна Толстая (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В Москве назвали имена лауреатов премий «Писатель года» и «Поэт года» за 2019-й. Гран-при удостоены писатель Татьяна Толстая и поэт Бахыт Кенжеев. Об этом сообщается на официальных сайтах премий.

В этом году Гран-при премий вручались впервые. Премией награждается наиболее значимый поэт или прозаик по совокупности заслуг. Призовой фонд составляет 200 тыс. руб., это грант Российского союза писателей.

Первой премии «Поэт года» в основной номинации удостоена Елена Печерская. Лауреатом премии «Писатель года» в основной номинации названа Татьяна Рубцова.

Торжественная церемония состоялась в Большом конференц-зале правительства Москвы.