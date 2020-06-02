Опубликован шорт-лист премии «Большая книга»

В 2019 году первую премию получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний»; вторую премию — Григорий Служитель за роман «Дни Савелия»; третью премию — Гузель Яхина за роман «Дети мои».

Премию «За вклад в литературу» получил Валерий Попов; приз читательских симпатий — Григорий Служитель за роман «Дни Савелия», Гузель Яхина за роман «Дети мои» и Евгений Водолазкин за роман «Брисбен».