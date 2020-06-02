Опубликован шорт-лист премии «Большая книга»
Организаторы российской литературной премии «Большая книга» объявили финалистов, список опубликован на сайте премии.
В шорт-лист вошло 13 произведений:
- роман Александра Иличевского «Чертеж Ньютона»;
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роман Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина»;
- роман Григория Аросева и Евгения Кремчукова «Деление на ночь»;
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исторический роман Тимура Кибирова «Генерал и его семья»;
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роман Ксения Букша «Чуров и Чурбанов»;
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книга в жанре «биография» Василия Авченко и Алексея Коровашко «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»;
- сборник повестей Софии Синицкой «Сияние «Жеможаха»;
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роман Евгения Чижова «Собиратель рая»;
- роман Натальи Громовой «Насквозь»;
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трехтомный роман Дины Рубиной «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок»;
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роман Алексея Макушинского «Предместья мысли. Философическая прогулка»;
- сборник рассказов Павла Селукова «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»;
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роман Михаила Елизарова «Земля».
Премию «Большая книга» учредил Центр поддержки отечественной словесности в 2005 году.
Победителей «Большой книги» объявляют в конце года. За первую премию авторы получают 3 млн руб., вторую премию — 1,5 млн руб., третью премию — 1 млн руб.