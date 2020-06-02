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Опубликован шорт-лист премии «Большая книга»

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Организаторы российской литературной премии «Большая книга» объявили финалистов, список опубликован на сайте премии.

В шорт-лист вошло 13 произведений:

  • роман Александра Иличевского «Чертеж Ньютона»;

  • роман Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина»;

  • роман Григория Аросева и Евгения Кремчукова «Деление на ночь»;

  • исторический роман Тимура Кибирова «Генерал и его семья»;

  • роман Ксения Букша «Чуров и Чурбанов»;

  • книга в жанре «биография» Василия Авченко и Алексея Коровашко «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»;

  • сборник повестей Софии Синицкой «Сияние «Жеможаха»;

  • роман Евгения Чижова «Собиратель рая»;

  • роман Натальи Громовой «Насквозь»;

  • трехтомный роман Дины Рубиной «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок»;

  • роман Алексея Макушинского «Предместья мысли. Философическая прогулка»;

  • сборник рассказов Павла Селукова «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»;

  • роман Михаила Елизарова «Земля».

Премию «Большая книга» учредил Центр поддержки отечественной словесности в 2005 году.

Победителей «Большой книги» объявляют в конце года. За первую премию авторы получают 3 млн руб., вторую премию — 1,5 млн руб., третью премию — 1 млн руб.

Стали известны имена победителей литературной премии «Большая книга»
Общество

В 2019 году первую премию получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний»; вторую премию — Григорий Служитель за роман «Дни Савелия»; третью премию — Гузель Яхина за роман «Дети мои».

Премию «За вклад в литературу» получил Валерий Попов; приз читательских симпатий — Григорий Служитель за роман «Дни Савелия», Гузель Яхина за роман «Дети мои» и Евгений Водолазкин за роман «Брисбен».

Теги: «Большая книга», русская литература
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