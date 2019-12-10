Стали известны имена победителей литературной премии «Большая книга»

Итоги 14-го сезона национальной литературной премии «Большая книга» подвели 10 декабря в Доме Пашкова в Москве. Имена победителей озвучил советник президента России по культуре Владимир Толстой, сообщает ТАСС.

Первое место досталось коллективу трех авторов: Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского за биографическое издание «Венедикт Ерофеев: посторонний». Второго места удостоен Григорий Служитель с художественным произведением «Дни Савелия». Третье место заняла Гузель Яхина с романом «Дети мои». Всего в финал прошли 12 произведений.

Премию «За вклад в литературу» получил писатель Валерий Попов. В специальной номинации «Особый почерк» победу одержала книга Григория Служителя «Дни Савелия». Роман Яхиной «Дети мои» одержал победу по результатам народного голосования.

Премия «Большая книга» была учреждена «Центром поддержки отечественной словесности» в 2005 году. Автору, занявшему первое место, полагается приз в размере 3 млн руб., за второе — 1,5 млн руб., а за третье — 1 млн руб. В 2018 году победителями стали Мария Степанова за роман «Памяти памяти», Александр Архангельский за «Бюро проверки» и Дмитрий Быков с романом «Июнь».