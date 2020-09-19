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Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

Стратегический бомбардировщик Ту-160
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика России Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тыс. км», — сказал Кобылаш.

Полет проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Самолеты взлетели и сели на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Экипажем командовали генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Два бомбардировщика Ту-160 провели полет над нейтральными водами Балтики
Политика
Бомбардировщик ТУ-160

Предыдущий рекорд также принадлежит Ту-160. В 2010 году самолеты провели в воздухе 23 часа, преодолев расстояние в 18 тыс. км. Во время полета самолеты провели две дозаправки в воздухе.

В 2008 году бомбардировщики Ту-160 при полете в Венесуэлу также установили два мировых рекорда. Продолжительность полета превысила 15 часов. И впервые самолеты совершили дозаправку в воздухе. В районе Великобритании самолеты приняли на борт 25 тонн горючего топлива. 

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