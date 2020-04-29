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Два бомбардировщика Ту-160 провели полет над нейтральными водами Балтики

Два стратегических босбардировщика ВКС России провели плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Продолжительность полета составила более восьми часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 Польши, F-16 ВВС Дании,

F-18 ВВС Финляндии и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В российском оборонном ведомстве заверили, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 принят на вооружение в 1987 году. На самолете было установлено 46 различных мировых рекордов. Российская военная авиация в настоящее время эксплуатирует 18 самолетов этой серии.

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Накануне плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями совершили российские бомбардировщики Ту-22МЗ. Для их сопровождения в воздух поднимались истребители F-16 ВВС Норвегии.

Теги: Балтийское море, Норвежское море, ВКС России, Ту-160
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