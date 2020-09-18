Спор Тихановской и постпреда Белоруссии в ООН. Видео

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в пятницу, 18 сентября, выступила перед Советом по правам человека ООН по видеосвязи. В своей речи она потребовала незамедлительного международного вмешательства в ситуацию в Белоруссии после президентских выборов в стране. Она заявила, что мирных протестующих «задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались».

В ответ постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал приостановить ее выступление. Для этого он обратился к модератору дискуссии, заявив, что выступление «отдельно взятых граждан республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым». Его просьбу приостановить выступление Тихановской поддержали Россия, Венесуэла и Китай.