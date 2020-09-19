Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

Фото: Следственный комитет РФ

Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек в возрасте 8 и 13 лет, арестовали. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

«Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 сентября в отношении Виталия Молчанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток сроком до 15 ноября», — сообщила Козлова.

Убийство произошло 15 сентября в Рыбинске. Мать обнаружила тела дочерей, вернувшись с работы. Подозреваемый Виталий Молчанов — сожитель матери убитых.

Обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство и изнасилование, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Ярославской области 18 сентября. На видео задержания, опубликованном Следственным комитетом, Молчанов признает свою вину. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера».