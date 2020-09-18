СК показал видео задержания подозреваемого в убийстве сестер в Рыбинске

Следственный комитет опубликовал видео с задержанным по подозрению в изнасиловании и убийстве двух сестер 8 и 13 лет.

На кадрах мужчина в красном спортивном костюме сидит на траве с заведенными за спину руками. По его словам, в 20:00 он «еще одну бутылку выпил, где-то до десяти часов, и как бы... и убил их».

Видео: СК РФ

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочек задержали в Ярославской области 18 сентября. Как писал «Ярославль.Онлайн», правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова.

Издание сообщало, что убивший девочек мужчина был сожителем их матери. Она работает медиком и задержалась после смены. Пока ее не было, мужчина, как пишет «Ярославль.Онлайн», изнасиловал девочек и жестоко убил их, после чего скрылся.