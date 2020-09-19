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Бассейн в Санкт-Петербурге закрыли после отравления детей хлором

Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Роспотребнадзор начал расследование из-за выброса хлора в фитнес-клубе Fitness House в Санкт-Петербурге, в результате которого отравились несколько несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства. Деятельность спорткомплекса приостановлена.

«В связи с выявленными многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в отношении ИП Фурсов А.В. составлен протокол о временном запрете деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

В Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне
Общество
Фото:Геннадий Хамельянин / Global Look Press

Накануне восемь подростков отравились парами хлора в бассейне. Пятерых госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В феврале на базе отдыха в Боровецком лесу Татарстана 18 человек отравились парами хлора. Специалисты местного управления Роспотребнадзора установили, что, хотя вода в бассейне базы отдыха соответствовала требованиям, норма концентрации хлора в воздухе была выше допустимой в три раза.

Роспотребнадзор хлор
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В Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне
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В Татарстане 18 человек отравились парами хлора в бассейне
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