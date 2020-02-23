В Татарстане 18 человек отравились парами хлора в бассейне

Фото: Robert Carpenter / Flickr

В Татарстане 18 человек отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха в Боровецком лесу. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Согласно сообщению речь идет о базе отдыха ООО «Тонус», которая располагается в национальном парке. Информация об отравлении поступила в ведомство вечером 22 февраля, после чего на базу отдыха направились специалисты местного управления Роспотребнадзора. Исследование показало, что предельная допустимая норма концентрации хлора в воздухе превышена в три раза. Вода в бассейне соответствовала необходимым требованиям.

Сейчас Роспотребнадзор устанавливает причины произошедшего, работу бассейна приостановили.

Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Татарстана Руслан Бариев сообщил, что по факту отравления в бассейне прокуратура начала проверку, пишет агентство «Татар-информ».

РБК направил запрос в администрацию базы отдыха «Тонус».