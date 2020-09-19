Суд арестовал бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края

Димитрий Маслодудов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По предварительной версии следствия, Маслодудов с марта 2018 года по март 2020 года, находясь на посту министра лесного хозяйства Красноярского края, покровительствовал лесозаготовительной компании «Краслесторг», учредителями которого были друзья его брата, а руководителем — сам брат.



В СК заявили, что министр в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств оформлять участки под санитарные и иные виды рубок, предоставляя их «Краслесторгу». За указанный период учредители передали брату министра более 7 млн руб., четыре из которых он передал Дмитрию Маслодудову.

Дмитрий Маслодудов ушел в отставку по собственному желанию 15 сентября. Спустя два дня в ведомстве провели обыски.

Против него завели дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Экс-министр свою вину не признал.