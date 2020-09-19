Суд арестовал бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края
Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
По предварительной версии следствия, Маслодудов с марта 2018 года по март 2020 года, находясь на посту министра лесного хозяйства Красноярского края, покровительствовал лесозаготовительной компании «Краслесторг», учредителями которого были друзья его брата, а руководителем — сам брат.
В СК заявили, что министр в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств оформлять участки под санитарные и иные виды рубок, предоставляя их «Краслесторгу». За указанный период учредители передали брату министра более 7 млн руб., четыре из которых он передал Дмитрию Маслодудову.
Дмитрий Маслодудов ушел в отставку по собственному желанию 15 сентября. Спустя два дня в ведомстве провели обыски.