ФСБ изъяла документы в красноярском Минлесхозе

Управление ФСБ России по Красноярскому краю проверило деятельность Министерства лесного хозяйства Красноярского края и изъяло документы ведомства, сообщает пресс-центр Федерального агентства лесного хозяйства. Причиной проверки были подозрения в нецелевом расходовании средств и незаконных вырубках.

Материалы изъяли после выявления нарушений лесного законодательства, говорится в сообщении Рослесхоза. Саму проверку проводили в середине октября совместно Минприроды, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД. По информации Рослесхоза, нарушения стали причиной госущерба в особо крупном размере.

Кроме того, специалисты обнаружили незаконные назначения санитарных рубок в регионе и нецелевые траты федерального бюджета в размере более 100 млн руб. Деньги должны были пойти на защиту лесов от сибирского шелкопряда.

ФСБ направила документы в прокуратуру Красноярского края.