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ФСБ изъяла документы в красноярском Минлесхозе

Управление ФСБ России по Красноярскому краю проверило деятельность Министерства лесного хозяйства Красноярского края и изъяло документы ведомства, сообщает пресс-центр Федерального агентства лесного хозяйства. Причиной проверки были подозрения в нецелевом расходовании средств и незаконных вырубках.

Материалы изъяли после выявления нарушений лесного законодательства, говорится в сообщении Рослесхоза. Саму проверку проводили в середине октября совместно Минприроды, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД. По информации Рослесхоза, нарушения стали причиной госущерба в особо крупном размере.

Кроме того, специалисты обнаружили незаконные назначения санитарных рубок в регионе и нецелевые траты федерального бюджета в размере более 100 млн руб. Деньги должны были пойти на защиту лесов от сибирского шелкопряда.

ФСБ направила документы в прокуратуру Красноярского края.

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26 сентября на совещании в Красноярске генпрокурор Юрий Чайка заявил о начале масштабных проверок лесной отрасли. По его словам, прокуроры должны были оценить работу местных властей по лесопользованию. Кроме того, генпрокурор сообщил о низком уровне раскрытия уголовных дел о незаконной рубке леса.

Теги: Минлесхоз, ФСБ, Красноярск, проверка, генпрокурор
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