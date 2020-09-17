В красноярское Минлесхозяйства пришли с обысками после отставки его главы
Сотрудники полиции пришли с проверкой в Министерство лесного хозяйства Красноярского края. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
«Могу только подтвердить, да, проходит проверка. Не могу комментировать работу силовых структур», — сказал представитель министерства. Причины проверки там не назвали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю рекомендовали РБК перезвонить позднее.
Красноярское издание Newslab со ссылкой на источник уточняет, что в министерстве проходят обыски. Эту же информацию со ссылкой на само ведомство сообщает «Красноярск. Онлайн». Издание отмечает, что работники министерства сотрудничают с правоохранителями и выдают запрашиваемые документы.
Обыски в ведомстве начались через два дня после того, как его глава Дмитрий Маслодудов ушел в отставку по собственному желанию. Он руководил министерством с 2018 года.