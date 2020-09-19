Самая пожилая жительница планеты установила рекорд долголетия в Японии

Канэ Танака (Фото: Kyodo / Reuters)

Жительница города Фукуока Канэ Танака, которой исполнилось 117 лет и 260 дней, побила предыдущий рекорд продолжительности жизни в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство социального обеспечения Японии.

По оценке министерства, долгожительница на один день превысила рекорд другой японки Тадзимы Наби, которая умерла в 2018 году. Ранее Танака была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой человек, живущий сейчас.

Долгожительница живет в доме престарелых, телеканалу она рассказала, что любит шоколад и газированные напитки. По словам родственников Танаки, она хорошо себя чувствует и планирует прожить до 120 лет и более.

У Книги рекордов Гиннеса есть три категории продолжительности жизни: самый пожилой мужчина, самая пожилая женщина и самый пожилой человек, живущий сейчас.