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Самая пожилая жительница планеты установила рекорд долголетия в Японии

Канэ Танака
Канэ Танака (Фото: Kyodo / Reuters)

Жительница города Фукуока Канэ Танака, которой исполнилось 117 лет и 260 дней, побила предыдущий рекорд продолжительности жизни в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство социального обеспечения Японии.

По оценке министерства, долгожительница на один день превысила рекорд другой японки Тадзимы Наби, которая умерла в 2018 году. Ранее Танака была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой человек, живущий сейчас.

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Долгожительница живет в доме престарелых, телеканалу она рассказала, что любит шоколад и газированные напитки. По словам родственников Танаки, она хорошо себя чувствует и планирует прожить до 120 лет и более.

У Книги рекордов Гиннеса есть три категории продолжительности жизни: самый пожилой мужчина, самая пожилая женщина и самый пожилой человек, живущий сейчас.

Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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