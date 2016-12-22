Книга рекордов Гиннеса признала 112-летнего японца старейшим мужчиной
Общество, 10:48
0
Книга рекордов Гиннеса признала 112-летнего японца старейшим мужчиной
Жителя японского северного острова Хоккайдо признали самым пожилым мужчиной на планете по версии Книги рекордов Гиннеса. Об этом говорится на сайте организации.
«Масадзо Нонака получил титул самого пожилого мужчины в мире в невероятном возрасте 112 лет и 259 дней», — сказано в сообщении. Представитель Книги рекордов Гиннеса посетила рекордсмена во вторник, 10 апреля, чтобы передать ему сертификат.
Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале этого года.
Старейшая женщина планеты и самый пожилой человек в мире — японка Наби Тадзима, жительница префектуры Кагосима. Ей 117 лет.