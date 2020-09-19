Блумберг и Трамп обсудили в Twitter будущее место работы президента США

Уступивший на праймериз Демократической партии бизнесмен решил ответить на сообщение Трампа в Twitter

Фото: Стрингер / РИА Новости

Дональд Трамп поспорил с миллиардером Майклом Блумбергом в своем Twitter. Бизнесмен отреагировал на сообщение президента прогнозом о его будущем.

Трамп в своей аккаунте в социальной сети решил прокомментировать неудачу Блумберга в президентской гонке. «Мини Майк Блумберг выставил себя дураком, с треском проиграв на праймериз Демократической партии. Он пытался купить себе место кандидата, а в итоге проиграл и впал в депрессию. А теперь он дает деньги демократам, рассчитывая найти себе работу», - написал Трамп.

Блумберг ответил на это сообщение одним предложением: «Единственный человек, которому придется искать работу в следующем году это ты».

Поводом для сообщения Трампа стала новость о том, что Блумберг решил выделить $100 млн на поддержку кампании кандидата от Демократической партии Джо Байдена во Флориде. Этот штат традиционно считается спорным между двумя партиями, а по последним опросам Трамп опережает там Байдена на 4%. Кроме того, Флорида представлена одной из самых крупных коллегий выборщиков — 29 человек. В случае победы одного из кандидатов они должны будут отдать ему свои голоса.

В январе Блумберг говорил, что для победы над Трампом он готов потратить $1 млрд на свою кампанию. К концу месяца, как сообщал Bloomberg, на политическую рекламу Блумберг успел потратить более $250 млн. В феврале Forbes оценил предвыборные затраты кандидата на рекламу в виде мемов в аккаунтах топовых пользователей Instagram в $1,5 млн.