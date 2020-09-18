Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

«После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизмов переходного правосудия. <...> Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной», — сказал он.
Он предложил также ряд экономических инициатив. Резников отметил, что в пострадавших от конфликта районах Донбасса создать новую экономику за счет бюджета или поддержки доноров невозможно. Построить «новый Донбасс» могут только инвесторы, отметил чиновник, а государство должно создать для них все условия и стимулировать развитие бизнеса в этих районах.
В 11-м пункте принятых в феврале 2015 года минских соглашений Украина взяла обязательство провести конституционную реформу и принять новый Основной закон, который «предполагает в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)». Кроме того, Киев обязался принять постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, Украина обязалась «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».
Член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин ранее заявил, что «формулу Штайнмайера» планируется включить в закон об особом статусе Донбасса. «Мы согласились на то, чтобы «формула Штайнмайера» была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе с включенной «формулой Штайнмайера» работал с точки зрения права», — сказал Костин.
Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, однако в действие он так и не был введен.