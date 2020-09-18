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Политика ,  
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Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

Возвращение отдельных районов Донбасса под юрисдикцию Украины будет проходить не по минским соглашениям, изменения в Конституцию вноситься не будут. «Это исключено», — заявил вице-премьер по реинтеграции
Житель&nbsp;поселка Зайцево в Донецкой области у своего дома
Житель поселка Зайцево в Донецкой области у своего дома (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников. Трансляцию его выступления вел телеканал украинского парламента.

«Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски», — заявил Резников и отметил, что этот процесс продлится как минимум одно поколение, или 25 лет.

По его словам, президент Владимир Зеленский на парижском саммите в декабре 2019 года «дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет». «Это исключено», — отметил Резников.

Он призвал парламент принять пакет законов, обеспечивающих реинтеграцию.

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Общество
Фото:Александр Рекун / Global Look Press

«После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизмов переходного правосудия. <...> Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной», — сказал он.

Он предложил также ряд экономических инициатив. Резников отметил, что в пострадавших от конфликта районах Донбасса создать новую экономику за счет бюджета или поддержки доноров невозможно. Построить «новый Донбасс» могут только инвесторы, отметил чиновник, а государство должно создать для них все условия и стимулировать развитие бизнеса в этих районах.

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В 11-м пункте принятых в феврале 2015 года минских соглашений Украина взяла обязательство провести конституционную реформу и принять новый Основной закон, который «предполагает в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)». Кроме того, Киев обязался принять постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Кроме того, Украина обязалась «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

Член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин ранее заявил, что «формулу Штайнмайера» планируется включить в закон об особом статусе Донбасса. «Мы согласились на то, чтобы «формула Штайнмайера» была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе с включенной «формулой Штайнмайера» работал с точки зрения права», — сказал Костин.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, однако в действие он так и не был введен.

Автор
Владислав Гордеев
Украина Донбасс Верховная рада
РБК
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