Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

Возвращение отдельных районов Донбасса под юрисдикцию Украины будет проходить не по минским соглашениям, изменения в Конституцию вноситься не будут. «Это исключено», — заявил вице-премьер по реинтеграции

Житель поселка Зайцево в Донецкой области у своего дома (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников. Трансляцию его выступления вел телеканал украинского парламента.

«Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски», — заявил Резников и отметил, что этот процесс продлится как минимум одно поколение, или 25 лет.

По его словам, президент Владимир Зеленский на парижском саммите в декабре 2019 года «дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет». «Это исключено», — отметил Резников.

Он призвал парламент принять пакет законов, обеспечивающих реинтеграцию.