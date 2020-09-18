Застрявшие между Украиной и Белоруссией хасиды уехали от границы

Более тысячи паломников-хасидов, которые направлялись в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года, но застряли на белорусско-украинской границе, покинули приграничную территорию. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта «Яриловичи» и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси», — написал Геращенко. Он опубликовал фото, на котором видно, что на приграничной полосе осталось много мусора. «Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников», — написал замминистра.

В четверг, 17 сентября, министр Израиля Зеэв Элькин призвал паломников вернуться домой.