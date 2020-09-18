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Застрявшие между Украиной и Белоруссией хасиды уехали от границы

Фото:Антон Геращенко / Facebook Фото:Антон Геращенко / Facebook Фото:Черниговский Кисель / Vk Фото:Антон Геращенко / Facebook Фото:Антон Геращенко / Facebook
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Более тысячи паломников-хасидов, которые направлялись в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года, но застряли на белорусско-украинской границе, покинули приграничную территорию. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта «Яриловичи» и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси», — написал Геращенко. Он опубликовал фото, на котором видно, что на приграничной полосе осталось много мусора. «Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников», — написал замминистра.

В четверг, 17 сентября, министр Израиля Зеэв Элькин призвал паломников вернуться домой.

Израиль сообщил об окончательном ответе Украины по застрявшим паломникам
Общество
Фото:BelaPAN / Reuters

На границе Украины и Белоруссии находились более 1,5 тыс. израильских паломников, которые направлялись в украинский Умань через Белоруссию для празднования иудейского Нового года, Рош а-Шана. Границу хасидам пересечь не удалось — Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября в связи с эпидемиологической ситуацией.

Ранее Белоруссия раскритиковала отношение Украины к ситуации с застрявшими на ее границе хасидами. По мнению белорусской стороны, Украине следовало войти в положение людей и открыть границу. В офисе президента Украины белорусскую сторону призвали «прекратить создавать дополнительное напряжение», выпуская людей к закрытому украинскому КПП.

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Украина и Белоруссия поспорили из-за застрявших на границе хасидов
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Скопление хасидов-паломников, направляющихся в украинский город Умань

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Украина и Белоруссия поспорили из-за застрявших на границе хасидов
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