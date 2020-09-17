Израиль сообщил об окончательном ответе Украины по застрявшим паломникам

Фото: BelaPAN / Reuters

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Израильские паломники-хасиды, которые пытались попасть в украинский город Умань на праздник Рош а-Шана, должны вернуться домой. Об этом в своем Twitter написал министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин.

По его словам украинские власти пришли «к отрицательному окончательному ответу» об израильских паломниках, которые пытаются попасть в страну через границу. «Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы», — написал министр. Он призвал паломников вернуться домой.

Граница Украины закрыта для иностранцев с 28 августа по 28 сентября. Советник главы украинского МВД Михаил Апостол ранее заявил, что «исключений для хасидов не будет».