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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: mossobyanin / VK)

Мэр столицы Сергей Собянин вручил награды медицинским работникам, которые внесли значительный вклад в помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«От имени москвичей и себя лично огромные слова благодарности [вам] за то, что вы делали и делаете в этот непростой период для Москвы», — сказал мэр.

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Сергей Собянин

Как передает агентство, медики были удостоены почетного знака «Заслуженный врач города Москвы», почетных званий «Почетный работник здравоохранения города Москвы» и «Почетный медицинский работник города Москвы», а также отмечены грамотами правительства столицы и благодарностью мэра Москвы.

Во время церемонии награждения Собянин заявил, что врачи и медицина «всегда на первом плане людей», так как нет ничего важнее их здоровья, однако в ситуации с коронавирусом «все это выглядело чуть более остро». По словам Собянина, работу московских медиков во время пандемии можно назвать подвигом.

Мэр указал, что врачи трудились в особенно непростых условиях. Он напомнил, что в больницы поступали сотни тяжелобольных пациентов, в то время как специальных медикаментов, технологий и навыков для их лечения не было. «Хорошо, если бы мы с вами эту школу проходили бы в течение нескольких лет. Пришлось проходить в течение нескольких дней, и это было самое страшное, самое сложное», — пояснил Собянин.

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Ранее Собянин заявлял, что Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу. «Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют», — сказал он 14 сентября.

Согласно последним данным, в столице выявили 274 808 заболевших. За последние сутки в городе зарегистрировали 805 новых случаев заражения.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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