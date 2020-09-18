Собянин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом

Сергей Собянин (Фото: mossobyanin / VK)

Мэр столицы Сергей Собянин вручил награды медицинским работникам, которые внесли значительный вклад в помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«От имени москвичей и себя лично огромные слова благодарности [вам] за то, что вы делали и делаете в этот непростой период для Москвы», — сказал мэр.

Как передает агентство, медики были удостоены почетного знака «Заслуженный врач города Москвы», почетных званий «Почетный работник здравоохранения города Москвы» и «Почетный медицинский работник города Москвы», а также отмечены грамотами правительства столицы и благодарностью мэра Москвы.

Во время церемонии награждения Собянин заявил, что врачи и медицина «всегда на первом плане людей», так как нет ничего важнее их здоровья, однако в ситуации с коронавирусом «все это выглядело чуть более остро». По словам Собянина, работу московских медиков во время пандемии можно назвать подвигом.