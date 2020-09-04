Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В курортном поселке Анапы Витязево на улице Объездная в 05:40 4 сентября произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Video Согласно фотографиям, переданным пресс-службой ведомства, на дороге столкнулись автобус и микроавтобус. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Сотрудники МЧС проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий аварии. На место прибыли 42 человека и 14 единиц техники (11 человек личного состава и три единицы техники от МЧС).

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Как сообщает «Кубань24» со ссылкой на ведомство, в результате ДТП пострадали девять человек, семеро из них госпитализировали. Издание уточняет, что один из автобусов был приписан к местному санаторию.

«Кубанским новостям» в ГУ МВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, известно как минимум о шести пострадавших. Источник издания в экстренных службах говорил, что пострадали девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести. По данным издания, детей в автобусе не было.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края РБК позже сообщили, что одна из раненых в ДТП умерла. «Количество пострадавших уточняется», — добавили там.