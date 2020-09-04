Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
МИД Японии отказался комментировать слова Медведева о Курилах Политика, 10:23 Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века Общество, 10:18 В Москве за сутки выздоровели 1196 человек с COVID-19 Общество, 10:14 The Economist на РБК Pro: почему Кремниевая долина вновь полюбила IPO Pro, 10:11 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 10:06 Российского защитника «Филадельфии» признали второй звездой матча НХЛ Спорт, 10:01 Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали Общество, 09:45 Как запомнить дни рождения всех друзей и родных РБК и Билайн, 09:37 Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе Общество, 09:34 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 09:07 Эксперты подсказали Киеву непопулярные шаги для возвращения Донбасса Политика, 09:01 Управленцы и компании идут к новой модели найма — какой она будет Pro, 09:00 Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня Инвестиции, 09:00 Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко Политика, 08:59
Общество ,  
0 

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В курортном поселке Анапы Витязево на улице Объездная в 05:40 4 сентября произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Video

Согласно фотографиям, переданным пресс-службой ведомства, на дороге столкнулись автобус и микроавтобус. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Сотрудники МЧС проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий аварии. На место прибыли 42 человека и 14 единиц техники (11 человек личного состава и три единицы техники от МЧС).

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Как сообщает «Кубань24» со ссылкой на ведомство, в результате ДТП пострадали девять человек, семеро из них госпитализировали. Издание уточняет, что один из автобусов был приписан к местному санаторию.

В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Общество
Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Кубанским новостям» в ГУ МВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, известно как минимум о шести пострадавших. Источник издания в экстренных службах говорил, что пострадали девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести. По данным издания, детей в автобусе не было.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края РБК позже сообщили, что одна из раненых в ДТП умерла. «Количество пострадавших уточняется», — добавили там.

Теги: Анапа, ДТП, автобус, пострадавшие, новости
Материалы по теме
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Общество
В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Общество
В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане пострадали 11 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter