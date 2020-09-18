Суд арестовал директора сгоревшей наркоклиники в Красноярске

Наркологическая клиника «Чистый город» (Фото: Следственный комитет РФ)

Железнодорожный районный суд Красноярска по ходатайству арестовал директора частной наркологической клиники Ольгу Бескровную, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Директор клиники проведет в СИЗО два месяца. В отношении женщины возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 238, ч. 3 УК). По этой статье ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Женщина призналась, что клиника работала без лицензии на оказание медицинских услуг. Следствие утверждает, что в клинике нарушали правила пожарной безопасности, за которые отвечает директор. Кроме того, в медицинском учреждении не было средств защиты, среди работников не проводился инструктаж по технике безопасности.

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