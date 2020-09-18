В Москве еще 1107 пациентов вылечились от коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1107 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество вылечившихся в Москве выросло до 235 тыс. человек.

В Москве накануне зафиксировали минимальную суточную смертность от COVID-19. За минувшие сутки в Москве скончались семь человек. Общее количество смертей в столице увеличилось до 5033.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Как указывает Роспотребнадзор, снижение количества смертей и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции может свидетельствовать об адаптации вируса к человеку. Если эта тенденция продолжится, COVID-19 имеет все шансы стать сезонными вирусом, считают в ведомстве.