Пандемия коронавируса , 18 сен, 09:58
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В Москве еще 1107 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве от коронавируса выздоровели еще 1107 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.
По ее словам, общее количество вылечившихся в Москве выросло до 235 тыс. человек.
В Москве накануне зафиксировали минимальную суточную смертность от COVID-19. За минувшие сутки в Москве скончались семь человек. Общее количество смертей в столице увеличилось до 5033.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Как указывает Роспотребнадзор, снижение количества смертей и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции может свидетельствовать об адаптации вируса к человеку. Если эта тенденция продолжится, COVID-19 имеет все шансы стать сезонными вирусом, считают в ведомстве.